MP das bets e bancos: veja como parlamentares votaram em comissão especial

Uma comissão mista especial de deputados e senadores aprovou hoje por 13 votos a 12 a Medida Provisória 1303, que cria novas regras tributárias para sites de apostas e bancos no Brasil.

O que aconteceu

MP tributa ganhos com investimentos em operações de crédito e em apostas esportivas. A expectativa do governo é que a medida abra um crédito biliionário no orçamento em 2026.

Proposta precisa ser votada em plenário até amanhã para não perder validade. Houve uma tentativa de passar a MP de forma simbólica, mas a oposição não permitiu.