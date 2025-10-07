Lei da Ficha Limpa: veto de Lula reduz chance de Bolsonaro disputar 2030

Pela proposta legislativa, a contagem do prazo de inelegibilidade poderia começar a partir de diferentes datas. Eram quatro possibilidades: a data a partir da renúncia ao cargo eletivo; da perda de mandato; da condenação por órgão colegiado (um tribunal de Justiça, por exemplo); ou da eleição na qual ocorreu prática abusiva.

Bolsonaro teria aí uma "janela" para disputar 2030. O texto aprovado no Senado diz que condenados por abuso de poder político ou econômico ficariam inelegíveis "contado da data da eleição na qual ocorreu a prática abusiva". Bolsonaro estaria então impedido a partir de 2 de outubro de 2022 (data da eleição na qual fez prática abusiva, segundo a condenação do TSE) e ficaria elegível de novo a partir de 2 de outubro de 2030. Como ele pode pedir o registro da candidatura antes das urnas, ele poderia viabilizar uma candidatura para disputar o primeiro turno previsto para 6 de outubro de 2030.

Veto fechou a "janela" temporariamente uma vez que o texto precisa passar novamente pelo Congresso. O trecho do texto que havia sido aprovado pelo Senado (o tópico "D") foi derrubado. Além da inelegibilidade no TSE, Bolsonaro foi condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado -o que é considerado um crime grave mas, até agora, não foi impactado por nenhuma alteração na Lei da Ficha Limpa, porque, no caso julgado pelo STF, ainda há possibilidade de recurso.

O que foi sancionado

Lula sancionou a antecipação do início da contagem do prazo de 8 anos de inelegibilidade para políticos cassados ou condenados por crimes leves. Advogados e cientistas políticos ouvidos pelo UOL afirmam que, por um lado, houve um enfraquecimento da lei, mas, por outro, os pontos mais importantes foram mantidos.

Agora, a contagem dos 8 anos de inelegibilidade começa a partir da condenação de um órgão colegiado da Justiça. Antes, o prazo passava a contar apenas depois de ser cumprida a pena, depois que a decisão fosse definitiva sem a possibilidade de recursos.