Oposição tenta ressuscitar anistia, mas leva baixo público às ruas

A bandeira americana virou parte da estética bolsonarista. Nem o presidente Donald Trump conversando com Lula fez as bandeiras dos Estados Unidos serem deixadas de lado. Várias foram carregadas por manifestantes.

A expectativa do PL acabou frustrada. Eles esperavam votar a anistia amanhã. O cronograma do partido previa que nesta semana haveria ambiente político favorável com sinalizações de partidos pelo perdão total aos responsáveis pelo 8 de Janeiro, inclusive ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O plano caiu por terra com o acordo pela PEC da Blindagem. O PL acertou com o centrão votar a favor da proposta que quase impedia abertura de processos criminais contra parlamentares. Em troca, a anistia seria levada a plenário.

A reação popular à PEC da Blindagem foi negativa. Dezenas de milhares foram às ruas, e o Senado enterrou a proposta. O PL ficou em posição delicada porque todos os deputados do partido votaram a favor no primeiro turno na Câmara.

Polêmica desde o início, a anistia teve a tramitação ainda mais dificultada. Tentando ressuscitar o assunto, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF) e o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) encabeçaram a convocação para o ato de hoje.

O esforço bolsonarista não tem surtido efeito até agora. A proposta está sendo relatada pelo deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP) e, meia hora antes do ato da oposição, ele repetiu que deve propor apenas a redução de penas. O parecer deve ser entregue amanhã.