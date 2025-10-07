Só penalizar não resolve, diz relator de projeto sobre bebidas falsificadas

Claro que cada um dos seus ministérios já tem algum tipo de controle, mas estamos vendo que não é efetivo. Estudos dizem que grande parte desses produtos gera muito recurso no mercado paralelo. A ideia é do governo do estado: quanto menor espaço tiver para o crime organizado e para dinheiro não contabilizado, menor é a chance do crime crescer no país. Kiko Celeguim, deputado federal (PT-SP)

Kiko detalha que o projeto estava parado desde 2007, mas ganhou força após as recentes intoxicações, prevendo transformar falsificação em crime hediondo e ajustar a tipificação penal para facilitar investigação e punição exemplar.

Esse projeto é antigo e iniciou a tramitação em 2007. Ele reúne uma série de outros projetos apensados nele, que falam basicamente da questão do aumento de pena ou da transformação do crime de falsificação de bebidas e alimentos em crime hediondo.

Nesse momento, estamos ouvindo vários setores, inclusive as próprias autoridades policiais, que não fecharam ainda o enredo do crime. Uma parte pode achar que está mais relacionada ao crime organizado; outros, que foi um pequeno acidente. O fato é que estamos vendo algo feito em larga escala.

São mais de 250 notificações em 14 estados brasileiros, por isso talvez precisemos ajustar a nossa legislação. Não só com relação ao aumento de pena, mas melhorar a tipificação desse crime de falsificação de bebidas, que é muito vago no nosso Código Penal, para ajudar a autoridade policial a enquadrar, investigar e oferecer a denúncia, e o Poder Judiciário condenar de maneira exemplar quem falsifica e brinca com a vida. das pessoas. Kiko Celeguim, deputado federal (PT-SP)

O deputado explica que a discussão inclui audiências públicas para ouvir governo, setor produtivo e trabalhadores, buscando soluções além da punição, como instrumentos de controle e recuperação da confiança do consumidor.