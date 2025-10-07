Tarcísio se desculpa por fala sobre metanol e Coca-Cola: 'Errei'

"Não é a primeira vez que eu venho aqui pedir desculpas e não será a última", disse Tarcísio hoje. No vídeo, ele pediu perdão às famílias que perderam entes queridos por intoxicação com metanol, aos comerciantes que tiveram prejuízos e ao "povo que quer uma ação firme do Estado". O governador também disse que não tem "compromisso com o erro" e que seu compromisso é com as pessoas.

Governar é trabalhar todos os dias, enfrentar grandes desafios, dar o nosso melhor e saber reconhecer quando erramos. Peço perdão pela colocação inoportuna neste momento e seguirei me dedicando ao máximo para cuidar das pessoas com dignidade e compromisso, como sempre fiz em toda a minha vida.

Governador Tarcísio de Freitas

SP tem três mortes e 18 casos

O governo de São Paulo confirmou hoje a terceira morte no estado após intoxicação por metanol. Há ainda 18 casos confirmados e outros 158 em investigação.

Terceira vítima é uma mulher de 30 anos, de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. As outras duas mortes foram registradas na capital —dois homens, de 48 e 54 anos.

Desde que os casos surgiram, 21 pessoas foram presas. Onze estabelecimentos foram interditados no estado desde a semana passada. São sete na capital, dois em Osasco, um em São Bernardo do Campo e um em Barueri, cidades da região metropolitana.