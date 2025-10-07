'Trump tem meios para construir paz entre Israel e Hamas', diz professor

O isolamento de Netanyahu e a pressão internacional abriram espaço para um novo cenário de negociações no Oriente Médio, com Trump encontrando meios para chegar à paz, afirma Leonardo Trevisan, professor da ESPM, no Mercado Aberto, do Canal UOL.

O acadêmico aponta que o fracasso de ataques israelenses recentes e a articulação de atores como Catar e Estados Unidos mudaram o jogo diplomático, permitindo interlocução inédita entre Hamas e outros países árabes.