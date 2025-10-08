Bolsonaro pede a Moraes autorização para receber barbeiro em casa

Em prisão domiciliar, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu ao ministro Alexandre de Moraes autorização para receber um barbeiro em casa.

O que aconteceu

A defesa protocolou o pedido hoje. Os advogados afirmam que Charlinston Borges Fernandes é um barbeiro de confiança de Bolsonaro.

As visitas ao ex-presidente precisam ser autorizadas pelo STF, exceto de advogados ou familiares. "O atendimento ocorrerá exclusivamente para prestação de serviços de barbearia, observando-se integralmente as restrições impostas por este Supremo Tribunal", disse a defesa.