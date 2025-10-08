Assine UOL
Bolsonaro pede a Moraes autorização para receber barbeiro em casa

Do UOL, em São Paulo
Jair Bolsonaro (PL) está em prisão domiciliar desde agosto
Jair Bolsonaro (PL) está em prisão domiciliar desde agosto Imagem: Evaristo Sá - 4.ago.2022/AFP

Em prisão domiciliar, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu ao ministro Alexandre de Moraes autorização para receber um barbeiro em casa.

O que aconteceu

A defesa protocolou o pedido hoje. Os advogados afirmam que Charlinston Borges Fernandes é um barbeiro de confiança de Bolsonaro.

As visitas ao ex-presidente precisam ser autorizadas pelo STF, exceto de advogados ou familiares. "O atendimento ocorrerá exclusivamente para prestação de serviços de barbearia, observando-se integralmente as restrições impostas por este Supremo Tribunal", disse a defesa.

Nesta semana, Moraes autorizou visita de líderes partidários. O presidente do PP, Ciro Nogueira, e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, vão à casa de Bolsonaro nos dias 9 e 20 de outubro.

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto. A medida foi imposta por Moraes no âmbito do inquérito 4995, que investiga a articulação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para sanções dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Na ocasião, ele entendeu que o ex-presidente desrespeitou a proibição de uso de redes sociais.

A defesa pediu a revogação da prisão domiciliar em 24 de setembro. Alegou que, como Bolsonaro não foi denunciado no inquérito, não há motivo para manter as cautelares. Antes de decidir, Moraes deve ouvir a manifestação da Procuradoria-Geral da República. O ministro, porém, ainda não encaminhou o pedido ao órgão.

