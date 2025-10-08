Assine UOL
Câmara Municipal de SP aprova criação de CPI sobre metanol em bebida

Do UOL, em São Paulo
Estado de SP já registrou três mortes por intoxicação por metanol
Estado de SP já registrou três mortes por intoxicação por metanol Imagem: Getty Images

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou hoje a criação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar os casos de contaminação de bebidas por metanol.

O que aconteceu

CPI foi criada a pedido da vereadora Zoe Martínez (PL). A comissão terá sete membros a serem indicados pelos líderes de bancadas.

Ao menos 200 casos suspeitos de intoxicação estão em investigação em todo o Brasil, segundo o Ministério da Saúde. No estado de São Paulo, há 158 ocorrências em análise e três mortes (duas na capital e uma em São Bernardo do Campo).

Será a quinta CPI em atividade na casa. O número é o máximo permitido simultaneamente pelas regras da Câmara.

Além do metanol, vereadores investigam outros temas. Também são alvo de CPIs a questão dos bailes funk nas periferias (conhecidos como pancadões), as suspeitas de irregularidades ligadas a habitações de interesse social, os alagamentos no Jardim Pantanal e aa coleta de dados biométricos da população por empresas.

