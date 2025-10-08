Câmara Municipal de SP aprova criação de CPI sobre metanol em bebida

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou hoje a criação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar os casos de contaminação de bebidas por metanol.

O que aconteceu

CPI foi criada a pedido da vereadora Zoe Martínez (PL). A comissão terá sete membros a serem indicados pelos líderes de bancadas.

Ao menos 200 casos suspeitos de intoxicação estão em investigação em todo o Brasil, segundo o Ministério da Saúde. No estado de São Paulo, há 158 ocorrências em análise e três mortes (duas na capital e uma em São Bernardo do Campo).