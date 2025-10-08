Relator vota por arquivar processo contra Eduardo no Conselho de Ética

O relator do processo contra Eduardo Bolsonaro (PL-SP) no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados votou hoje pelo arquivamento da ação.

O que aconteceu

O deputado Delegado Marcelo Freitas (União-MG) afirmou que críticas, "mesmo severas", fazem parte do debate democrático. Freitas é alinhado a pautas bolsonaristas e já chamou o deputado do PL de "amigo". O PT chegou a pedir a suspensão dele como relator, mas o presidente do conselho, Fabio Schiochet (União-SC), rejeitou o pedido.

Freitas afirmou que as sanções dos EUA "são prerrogativas exclusivas do poder Executivo". O deputado relator do caso disse ainda que seria "um absurdo jurídico e político" responsabilizar Eduardo pelas tarifas do governo Donald Trump ao Brasil. "Qualquer tentativa de imputar quebra de decoro sob a alegação de atentado contra as instituições constitui extrapolação interpretativa."