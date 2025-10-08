Relator vota por arquivar processo contra Eduardo no Conselho de Ética

O relator do processo contra Eduardo Bolsonaro (PL-SP) no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados votou hoje pelo arquivamento da ação.
O que aconteceu
O deputado Delegado Marcelo Freitas (União-MG) afirmou que críticas, "mesmo severas", fazem parte do debate democrático. Freitas é alinhado a pautas bolsonaristas e já chamou o deputado do PL de "amigo". O PT chegou a pedir a suspensão dele como relator, mas o presidente do conselho, Fabio Schiochet (União-SC), rejeitou o pedido.
Freitas afirmou que as sanções dos EUA "são prerrogativas exclusivas do poder Executivo". O deputado relator do caso disse ainda que seria "um absurdo jurídico e político" responsabilizar Eduardo pelas tarifas do governo Donald Trump ao Brasil. "Qualquer tentativa de imputar quebra de decoro sob a alegação de atentado contra as instituições constitui extrapolação interpretativa."
Como Eduardo não apresentou advogado, um defensor público assumiu o caso no conselho. Sergio Armanelli afirmou que o Conselho de Ética deve esgotar as possibilidades de notificar o deputado. Além disso, citou a votação recebida por Eduardo nas eleições de 2022 e a indicação dele como líder da minoria na Câmara.
Schiochet afirmou que todos os canais de comunicação foram utilizados para tentar contato com o deputado. Eduardo foi convidado a participar da sessão por videochamada, mas não participou.
O processo pode cassar o mandato de Eduardo. O PT apontou que o deputado, valendo-se de uma licença parlamentar, atentou contra a soberania nacional ao negociar punições ao Brasil nos Estados Unidos, onde mora desde fevereiro.
