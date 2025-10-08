'Chance de Zambelli responder em liberdade é zero', diz Maierovitch

Por exemplo, há risco de fuga. Já se fugiu uma vez? É o caso típico dela. Ela já fugiu da Justiça brasileira, já passou pelos Estados Unidos, foi para a Itália... Com o objetivo de fugir. Deu um tiraço no pé. Ou seja, ela disse que lá ela permaneceria e que não se submeteria à Justiça brasileira. Palavras dela. Portanto, a chance dela responder em liberdade ao processo de extradição é zero.

Maierovitch

Maeirovitch aponta que as próprias declarações de Zambelli reforçaram a avaliação do risco de fuga e a intenção de permanecer foragida, influenciando a Justiça italiana a negar benefícios.

Ela disse que jamais seria submetida a uma sentença condenatória do Brasil. Isso evidencia o quê? A intenção de permanecer foragida. Ou seja, e volto a frisar, tem um pessoal -- Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Jair Bolsonaro --, eles têm o costume, o hábito de fazer prova contra eles mesmos. Ou seja, são língua solta, burros.

Maierovitch

