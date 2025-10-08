Processos contra Janones, Lindbergh e Boulos avançam no Conselho de Ética

Gayer votou para arquivar uma das ações contra Janones, seu adversário político. O deputado do PL disse que o mandato de um parlamentar é "muito banalizado pela própria Suprema Corte brasileira". Para Gayer, Janones deveria ser punido em outro processo, em que é acusado de mentir sobre a prática de rachadinha —neste caso, o relator Fausto Santos Jr. (União-AM) apresentou parecer preliminar pela continuidade.

Já o processo contra Gayer, também arquivado, foi motivado por declarações contra a ministra Gleisi Hoffmann (PT). Nas redes sociais, ele insinuou um "trisal" entre ela, o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), que é companheiro de Gleisi, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). A fala ocorreu após o presidente Lula chamar Gleisi, dentre outras coisas, de "mulher bonita" durante a cerimônia de posse dela.

Relator Fausto Santos considerou que Gayer já pediu desculpas aos envolvidos. O caso foi arquivado por 9 a 6, com uma abstenção. Janones não votou pois, além de não ser membro do conselho, teve o mandato suspenso.

Outros quatro processos com recomendação de arquivamento ainda não passaram por votação. No caso de Eduardo Bolsonaro, o relator, deputado Delegado Marcelo Freitas (União-MG) afirmou que seria um "absurdo jurídico e político" responsabilizar o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelas tarifas dos Estados Unidos contra o Brasil.

Também não foi votado o pedido de arquivamento do processo contra o deputado que desejou a morte de Lula. Durante uma comissão na Câmara, Gilvan da Federal falou, em referência ao presidente: "Que ele vá para o quinto dos infernos". O relator, Albuquerque (Republicanos-RR), disse que o parlamentar "não extrapolou os direitos inerentes ao mandato" e citou a declaração pública de Gilvan dizendo que havia "exagerado".

Processos que devem continuar

Dentre os quatro casos com parecer pela continuidade, um é contra Janones. Ele é acusado pelo PL de mentir ao Conselho de Ética sobre a prática de rachadinha. O deputado respondeu a um processo sobre o tema no próprio conselho em 2024 e negou irregularidades. Um ano após o arquivamento, Janones fechou um acordo de não persecução penal com a PGR (Procuradoria-Geral da República) em que prevê devolver R$ 131 mil à Câmara. O PL considera que o deputado admitiu a irregularidade e, portanto, mentiu ao conselho.