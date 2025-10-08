Conversa com Lula não diminuiu prestígio de Trump com bolsonaristas

A "química" mencionada por Donald Trump em relação a Lula e a conversa entre eles na segunda-feira não afetou a simpatia dos bolsonaristas pelo presidente dos EUA.

O que aconteceu

O rosto de Trump apareceu nas camisetas de manifestantes que participaram do ato pela anistia ontem em Brasília. As bandeiras dos Estados Unidos e do Brasil eram balançadas na frente do carro de som durante a concentração.

Os bolsonaristas se mantêm fiéis a Trump porque acham que ele esta sendo estratégico. O médico Jorge Guardiola avalia que o presidente americano se mostrou aberto ao diálogo e agora Lula se vê pressionado a fazer as conversas evoluírem.