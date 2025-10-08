'Derrota imposta ao povo brasileiro', diz Lula sobre MP caducada

O presidente Lula (PT) lamentou o adiamento da votação da medida provisória que compensaria a alta do IOF e pretendia arrecadar R$ 17 bilhões aos cofres públicos. Na prática, o adiamento da votação fez caducar a MP.

O que aconteceu

Lula afirmou no X que o adiamento da votação não é "derrota imposta ao governo". "Mas ao povo brasileiro", disse. A MP que taxa bancos e bets perderá validade às 23h59 de hoje.

Medida "reduzia distorções ao cobrar a parte justa de quem ganha e lucra mais", afirmou o presidente. "Impedir essa correção é votar contra o equilíbrio das contas públicas e contra a justiça tributária."