'Derrota imposta ao povo brasileiro', diz Lula sobre MP caducada

Do UOL, em São Paulo
Presidente Lula fala na Cúpula do Clima na ONU
Presidente Lula fala na Cúpula do Clima na ONU Imagem: Charly Triballeau - 24.set.2025/AFP

O presidente Lula (PT) lamentou o adiamento da votação da medida provisória que compensaria a alta do IOF e pretendia arrecadar R$ 17 bilhões aos cofres públicos. Na prática, o adiamento da votação fez caducar a MP.

O que aconteceu

Lula afirmou no X que o adiamento da votação não é "derrota imposta ao governo". "Mas ao povo brasileiro", disse. A MP que taxa bancos e bets perderá validade às 23h59 de hoje.

Medida "reduzia distorções ao cobrar a parte justa de quem ganha e lucra mais", afirmou o presidente. "Impedir essa correção é votar contra o equilíbrio das contas públicas e contra a justiça tributária."

Para Lula, adiar votação e fazer a medida caducar é "jogar contra o Brasil". "O que está por trás dessa decisão é a aposta de que o país vai arrecadar menos para limitar as políticas públicas e os programas sociais que beneficiam milhões de brasileiros."

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) disse que o governo "está do lado do povo brasileiro". "Seguiremos comprometidos com o equilíbrio fiscal, reconstruindo políticas e aprovando reformas, que melhoram a vida da nossa população."

Foram 251 a 193 votos pelo adiamento. O governo não teve voto nem para votar a MP. O deputado Kim Kataguiri (União Brasil-SP) apresentou um pedido para a medida provisória ser retirada da pauta de votações. Com isso, a MP caduca. Ainda seria necessário que ela passasse no Senado.

Derrota importante do governo no Congresso. A base governista não chegou a um acordo para aprovar a principal proposta de arrecadação para o orçamento. Ela foi publicada em 11 de junho e era válida até hoje.

