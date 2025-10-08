Haddad esperava reforço de caixa, e Câmara aprovou pauta-bomba

PEC também não indica de onde virá o dinheiro para cobrir as despesas. A situação afronta a legislação que obriga que seja apontada qual será a fonte financiadora para criação de novas despesas.

Por ser PEC, a proposta segue para o Senado, que pode ajudar Haddad. Ele tem sido mais resistente a pautas que prejudicam o caixa e existe a expectativa de tramitação mais difícil.

Derrota na pauta-bomba foi seguida de fracasso em aprovar a MP que reforçava o caixa. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tentou destravar a MP 1.303 e se empenhou pessoalmente em reuniões com a cúpula do Congresso.

Haddad se reuniu no almoço com Hugo Motta (Republicanos-PB) presidente da Câmara. Depois, foi ao Senado articular com o presidente Davi Alcolumbre (União-AP).

Antes, havia conseguido a aprovação da proposta na comissão mista por margem apertada: um voto. Ainda assim, o texto só passou após alterações que diminuíram a expectativa de arrecadação para R$ 17 bilhões. Os cálculos originais eram de R$ 20 bilhões.

Hoje é o último dia para a MP ser aprovada no Congresso. Apesar da dedicação do ministro e da base do governo, ainda não há consenso e a proposta perde validade se não virar lei até às 23h59.