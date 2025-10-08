Lula exonera ministros do União Brasil, PP e Republicanos para votar MP

O texto foi aprovado em comissão especial mista, com apenas um voto de vantagem: 13 a 12. A base governista tentou passar a MP de forma simbólica, mas a oposição não permitiu.

O relator, deputado Carlos Zarattini (PT-SP), teve de ceder para conseguir a aprovação do texto na comissão especial mista. A previsão de arrecadação caiu de R$ 20 bilhões para R$ 17 bilhões, mas ainda dá fôlego para que o governo não precise cortar programas sociais em ano eleitoral.

A retirada do aumento da tributação sobre as bets é uma das principais mudanças no relatório. A versão original previa a taxação da receita bruta das bets regularizadas com alíquota entre 12% e 18%.

Lula disse que não pode se queixar do Congresso, que tem aprovado pautas importantes para o governo. No entanto, criticou a resistência dos parlamentares com a medida provisória. "Essa MP é muito importante."

O Planalto desconfia da atuação dos governadores de direita nas articulações para que a MP caduque. O objetivo seria criar problemas de caixa para o governo e dificultar a vida do presidente em 2026, ano eleitoral. A aliados, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), negou a suposta articulação ao dizer que está focado na crise do metanol no estado.