Ministros batem o pé para continuar com Lula e são punidos por PP e União

A Executiva Nacional do União tem 22 dirigentes com direito a voto. Sabino é um deles. Para haver expulsão, é preciso apoio de três quintos dos integrantes, ou 13 membros. Antes de entrar em uma reunião com o partido hoje, Sabino reforçou seu apoio a Lula.

Segundo ele, o União tomou uma decisão "precipitada" ao exigir a saída de integrantes da legenda do governo. "Fico ao lado do presidente Lula por entender que é a melhor opção para o país", disse. A declaração irritou o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, pré-candidato do União à Presidência. Ele falou que Sabino está em posição indefensável. "É algo de uma imoralidade ímpar. Como se pode estar dentro de um partido, ser soldado de Lula e soldado do União Brasil?", questionou.

Fufuca perdeu, além da vice-presidência, o comando da legenda no Maranhão. Ciro Nogueira afirmou que fará uma "intervenção" para retirar o ministro do comando do PP no estado. Em nota, o presidente nacional do partido afirmou que a sigla "não faz e não fará parte do atual governo".

No início da semana, durante agenda com Lula, Fufuca reforçou seu apoio ao petista. "Em 2022, eu cometi um erro [sobre apoiar Jair Bolsonaro]. Em 2026, pode ser que meu corpo esteja amarrado, mas minha alma, meu coração e minha força de vontade estarão livres para brigar e ajudar Luiz Inácio Lula da Silva a ser presidente do Brasil", disse.

Os partidos decidiram pelo desembarque do governo em 2 de setembro. A decisão foi tomada em conjunto pelas duas siglas, em formação de federação para ter a maior bancada do Congresso. Mas, até o momento, as indicações de nomes feitas por Arthur Lira (PP-AL) e Davi Alcolumbre (União-AP) não foram prejudicadas. O deputado indicou o atual presidente da Caixa, Carlos Vieira. Já o presidente do Senado apadrinhou os ministros das Comunicações, Frederico Siqueira Filho, e da Integração Nacional, Waldez Góes.

A intenção de ser a maior força de oposição não combinava com ter cargos em ministérios. Sabino chegou a indicar que acataria a ordem. Ele se reuniu com Lula e sinalizou que entregaria o cargo de ministro do Turismo em 26 de setembro. Mas o tempo passou e ele se manteve na Esplanada.