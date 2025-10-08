Nikolas vota com governo em MP e diz que errou porque cuidava da filha bebê

O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) votou com o governo na MP (medida provisória) que aumentava a arrecadação em R$ 17 bilhões taxando bets e investimentos financeiros. Ele afirmou que estava cuidando da filha e cometeu um erro.

O que aconteceu

Nikolas estava em Belo Horizonte na hora da votação. Ele não esteve em Brasília na semana passada por causa do nascimento da menina. Voltou à capital federal somente ontem para participar de uma manifestação pela anistia. Terminado o ato, voltou na mesma noite para a capital mineira.

O deputado afirmou que se confundiu. Nikolas enviou uma foto ao UOL com a filha no colo e na legenda escreveu a seguinte justificativa: "Cuidando dela, acabei não entendendo a orientação [determinação do partido sobre apertar sim ou não]".