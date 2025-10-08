PL da Dosimetria: Alcolumbre diz a Motta que texto precisa de ajustes

Nisso, Paulinho da Força diz 'a forma como colocamos aqui aparentemente está palatável para o Supremo, que é quem está fazendo os julgamentos. Se você vai mexer, então depois precisamos arrumar ali de novo'. Davi Alcolumbre diz que sim.

Eu fui até os aliados do Alcolumbre no Senado. Eles me disseram que achavam estranho. 'Aqui, o MDB não quer. O bolsonarismo também não quer. O PT não quer. Quem quer esse texto?' Bom, a ver o que vai acontecer. A expectativa do Paulinho da Força é ter uma resposta até o final de semana. Daniela Lima, colunista do UOL

Daniela Lima destaca que, se houver acordo entre Senado e Câmara, a votação pode acontecer já na próxima terça-feira, e o texto atual é menos favorável a Jair Bolsonaro.

Se tudo ficar acertado com o Senado, pode ser que a gente volte a falar na semana que vem, mais especificamente na terça, da votação de projeto de lei que diminui a pena dos condenados na trama golpista.

A versão que está hoje é mais enxuta e menos benevolente a um personagem importante, alvo também desse projeto: Jair Messias Bolsonaro. Voltou-se àquela fórmula em que ele teria uma redução de cerca de seis anos nas penas que lhe foram atribuídas pelo STF. Daniela Lima, colunista do UOL