Fufuca é afastado da vice-presidência do PP após dizer que fica no governo

O ministro do Esportes, André Fufuca, foi afastado hoje da vice-presidência do Progressista após anunciar sua permanência no governo Lula.

O que aconteceu

"Fica afastado de todas as decisões partidárias, bem como da vice-presidência nacional do partido", diz nota assinada por Ciro Nogueira. O presidente nacional do PP afirmou também que fará uma "intervenção" no diretório do Maranhão para retirar o ministro do comando da legenda no estado.

Em evento com Lula na segunda-feira, o ministro reforçou apoio ao presidente. "Em 2022, eu cometi um erro [sobre apoiar Jair Bolsonaro]. Em 2026, pode ser que meu corpo esteja amarrado, mas a minha alma, meu coração e a minha força de vontade estarão livres para brigar e ajudar Luiz Inácio Lula da Silva a ser presidente do Brasil", disse Fufuca.