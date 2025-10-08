Motim de deputados: o que acontece a partir de agora no Conselho de Ética

Escolhido terá de ouvir testemunhas de defesa e acusação. Além disso, analisa imagens e documentos apresentados durante o processo.

Depois dessa etapa, relator apresenta parecer. O parlamentar pode sugerir punição ou arquivamento do caso.

Na sequência, integrantes do conselho apresentam seus votos. Segundo o regimento da Câmara, a votação deve ser nominal e exige maioria absoluta, ou seja, oito votos.

Se aprovada a punição, deputados podem recorrer à CCJ. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania deverá então se manifestar sobre os "vícios apontados no recurso, mas não suspende os efeitos da decisão do conselho". Se o grupo decidir pelo arquivamento, quem entrou com o pedido de suspensão também pode recorrer à CCJ.

Após votação no conselho, tema irá a plenário. Neste caso, o voto para cassar ou não o deputado é secreto. Para que os parlamentares sejam punidos é preciso maioria absoluta: 257 deputados.

Trâmite é o mesmo para outros processos analisados pelo Conselho de Ética. Um deles é o pedido de cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos EUA desde fevereiro e articula uma campanha por sanções contra o Brasil. O processo foi instaurado em 23 de setembro e a expectativa é que o relator apresente seu parecer hoje.