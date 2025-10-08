Sabino afirma que permanência no União Brasil ficou 'insustentável'

O ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou que a permanência no União Brasil "ficou insustentável" após ser suspenso do partido por 60 dias. Ele enfrenta um processo por infidelidade partidária porque se recusa a deixar o governo Lula.

O que aconteceu

Decisão de suspendê-lo foi equivocada, afirmou o ministro, em entrevista à CNN Brasil. "A decisão, no meu entendimento, foi equivocada. A federação [com o PP], que ainda não foi nem oficializada pelo TSE, tomou essa decisão de se colocar em oposição ao governo e que todos os seus filiados saíssem do governo."

Permanência no partido ficou insustentável após suspensão, lamentou. "Acredito que ficou insustentável minha permanência nesse partido. Acredito que essa intervenção que teve no diretório estadual foi uma intervenção muito grande. Acredito que minha passagem política pelo União Brasil deu o que tinha que dar."