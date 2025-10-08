Sabino diz que fica com Lula e que União erra; Caiado reage: 'Imoralidade'

Sabino contra-atacou. Disse que responderia a Caiado "quando ele atingisse 1,5% de intenções de votos" nas pesquisas para presidente. O governador disse que ele era um "traidor" e que lhe "falta desconfiômetro".

Nesta manhã, a Executiva Nacional do União decidiu pela suspensão de Sabino. O ministro recebeu um ultimato em 19 de setembro para deixar o cargo. Ele chegou a sinalizar que cumpriria a determinação, mas recuou.

Sabino também foi afastado da presidência do diretório do Pará. Outra providência é a intervenção imediata nos diretórios municipais do estado. Serão indicados novos nomes em até 20 dias para os cargos.

A expulsão de Sabino será discutida pelos próximos 60 dias. Durante este período, a defesa poderá apresentar argumentos para a manutenção do cargo e trabalhar para reunir votos a favor do ministro. Segundo o UOL apurou, a tendência é de expulsão ao final desse prazo.

Suspenso, ele perde o cargo de presidente estadual, que permitia nomear aliados e cuidar do fundo partidário. Passa a não poder votar nas decisões nacionais, estaduais e municipais do partido e não participa da escolha dos nomes de candidatos para o ano que vem.

A Executiva Nacional do União tem 22 dirigentes com direito a voto. Sabino é um deles. Para haver expulsão, é preciso apoio de 3/5 dos integrantes. Isto significa 13 membros endossando o afastamento.