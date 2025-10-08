Sabino diz que fica com Lula e que União erra; Caiado reage: 'Imoralidade'

Em meio a um processo de expulsão do União Brasil, o ministro do Turismo, Celso Sabino, manteve a aposta em ficar no governo Lula mesmo contra a vontade de seu partido, histórico adversário do PT.
O que aconteceu
Sabino reiterou a decisão ao chegar para a reunião sobre sua expulsão. "Fico ao lado do presidente Lula por entender que é a melhor opção para o país", disse. Mesmo depois de o partido definir uma suspensão por 60 dias, ele se disse determinado a ficar no governo, ressaltando achar é um erro não aproveitar os bons indicadores econômicos do governo.
A afirmação irritou o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, pré-candidato do União à Presidência. Ele disse que Sabino está em posição indefensável. "É algo de uma imoralidade ímpar, como se pode estar dentro de um partido, ser soldado de Lula e soldado do União Brasil."
Sabino contra-atacou. Disse que responderia a Caiado "quando ele atingisse 1,5% de intenções de votos" nas pesquisas para presidente. O governador disse que ele era um "traidor" e que lhe "falta desconfiômetro".
Nesta manhã, a Executiva Nacional do União decidiu pela suspensão de Sabino. O ministro recebeu um ultimato em 19 de setembro para deixar o cargo. Ele chegou a sinalizar que cumpriria a determinação, mas recuou.
Sabino também foi afastado da presidência do diretório do Pará. Outra providência é a intervenção imediata nos diretórios municipais do estado. Serão indicados novos nomes em até 20 dias para os cargos.
A expulsão de Sabino será discutida pelos próximos 60 dias. Durante este período, a defesa poderá apresentar argumentos para a manutenção do cargo e trabalhar para reunir votos a favor do ministro. Segundo o UOL apurou, a tendência é de expulsão ao final desse prazo.
Suspenso, ele perde o cargo de presidente estadual, que permitia nomear aliados e cuidar do fundo partidário. Passa a não poder votar nas decisões nacionais, estaduais e municipais do partido e não participa da escolha dos nomes de candidatos para o ano que vem.
A Executiva Nacional do União tem 22 dirigentes com direito a voto. Sabino é um deles. Para haver expulsão, é preciso apoio de 3/5 dos integrantes. Isto significa 13 membros endossando o afastamento.
COP é decisiva para apoio de ministro a Lula
Em vez de romper, Sabino tem se aproximado de Lula. Ambos viajaram juntos para o Pará, base eleitoral do ministro, onde a dupla fez entregas relacionadas à COP30.
Sabino deseja disputar uma vaga ao Senado no Pará, e o evento ajuda nesta causa. Ele conseguiu uma vitrine e tornou seu nome conhecido. Estar em Belém em novembro, quando a COP30 começa, amplificaria este efeito.
A permanência de Sabino no Turismo levou o União a abrir processo de expulsão por infidelidade partidária. O deputado Fabio Schiochet (União-SC) vai relatar o caso e entregar um parecer sobre haver ou não motivos para afastamento.
Sabino reclama que o União toma decisões erradas e apressadas. "Vi hoje aqui para apresentar minha defesa nesse processo que não acho que é justo, que não seguiu o rito normal. Acredito que o partido tomou decisões precipitadas", afirmou.
A situação desgasta os caciques do União e Caiado. A preferência de Sabino por Lula vai contra uma ordem da Executiva Nacional, que deseja fazer da federação do União com o PP a maior frente de oposição do país. Também sugere que a pré-candidatura de Caiado não é competitiva.
O presidente do União, Antônio Rueda, ainda quer enviar recados ao Planalto. Ele foi incluído na investigação da Polícia Federal que apura o uso do mercado financeiro para lavar dinheiro do PCC. Um piloto que transportava integrantes da facção declarou ao UOL e ao ICL que o avião utilizado nos voos pertencia Rueda. Ele nega.
O Progressistas também lida com um integrante que não deseja sair do governo Lula. O partido afastou o ministro dos Esportes, André Fufuca, do cargo de vice-presidente nacional por ele continuar no governo federal.
