Sakamoto: Ao proteger Eduardo, Câmara vai ser cúmplice de traição ao Brasil

Eduardo Bolsonaro está fazendo algo que está muito além do mandato dele. Ele está fazendo uma coisa que é lesa-pátria, é traição. Eduardo já está inscrito no rol nacional de traidores da pátria, ao lado de Silvério dos Reis, Calabar e Cabo Anselmo. Ele usa as redes sociais e outro país para tentar fazer com que essa outra nação agrida os interesses econômicos do Brasil. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto destaca que, ao não punir o deputado, a Câmara se omite diante de uma questão que considera de soberania nacional, e reforça que a omissão é histórica.

O que a Câmara está fazendo nesse furdúncio todo é se omitir historicamente. A questão não é política ou partidária; é de soberania. Enquanto a Câmara não cassar Eduardo Bolsonaro, ela é cúmplice porque garante salário, cargo e legitimidade para que ele continue traindo o país. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

'Histórico do Conselho de Ética é de decisões flexíveis', aponta Carla Araújo

O Conselho de Ética da Câmara costuma punir deputados de forma desigual, influenciado pelo cenário político, analisa a colunista Carla Araújo; ela destaca instabilidade da Casa e imprevisibilidade sobre o caso Eduardo Bolsonaro.