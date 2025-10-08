Tarcísio pressiona deputados a boicotarem MP das bets, diz deputado do PT

Então o governador do estado de São Paulo não tá nem aí para a contas públicas. Ele quer disputar a eleição para presidente da República. Esse mimimi de que não é mais candidato, é conversa mole. Ele é candidatíssimo, é o candidato dos bolsonaristas e do centrão e está se preparando para a disputa e quer boicotar o governo. E com isso, está boicotando o país.

Carlos Zarattini

A pauta está contaminada pela questão eleitoral. Houve uma junção na comissão especial do centrão com a extrema-direita, na tentativa de derrotar a medida provisória. Ou seja, avançou ontem a pauta eleitoral e não a pauta do que é melhor para o país.

