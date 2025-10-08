Trump, fala na ONU e IR: o que está por trás de aprovação de Lula na Quaest

O encontro do presidente Lula com o chefe de Estado dos EUA, Donald Trump, a presença na ONU, a aprovação da elevação da isenção do Imposto de Renda na Câmara e as manifestações nas ruas tiveram efeito positivo na avaliação do governo, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje.

O que aconteceu

Notícias positivas e vitórias políticas ajudam a explicar o "bom momento do governo", avalia Felipe Nunes, diretor da Quaest. A pesquisa Genial Quaest deste mês aponta que 48% aprovam o governo Lula e 49% desaprovam, um empate técnico pela primeira vez desde janeiro. O levantamento mostrou ainda que 3% não sabem ou não opinaram.

Após o encontro com Trump, Lula saiu mais forte para 49% dos entrevistados. Para 10%, ele saiu nem forte nem fraco, e para 27% ele saiu mais fraco. Dos questionados, 14% não souberam ou não responderam. A pesquisa mostrou ainda que, para 51%, Lula e Trump "vão se dar bem" após a conversa entre eles na última segunda-feira.