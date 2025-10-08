União Brasil suspende Celso Sabino por 60 dias

Relator disse que expulsão era medida drástica e que poderia causar prejuízo ao partido. "A adoção de uma sanção tão drástica poderia gerar inclusive prejuízo político irreversível aos interesses estratégicos do União Brasil, razão pela qual não a reputo adequada por ora", afirmou, em seu voto. Ressaltou que o estatuto "autoriza medidas de urgência, mas exige que sejam adequadas e reversíveis", "voltadas a preservar a disciplina interna e não a antecipar o julgamento definitivo".

Suspenso, ele perde o cargo de presidente estadual, que permitia nomear aliados e cuidar do fundo partidário. Passa a não poder votar nas decisões nacionais, estaduais e municipais do partido e não participa da escolha dos nomes de candidatos para o ano que vem.

A Executiva Nacional do União tem 22 dirigentes com direito a voto. Sabino é um deles. Para haver expulsão, é preciso apoio de 3/5 dos integrantes. Isto significa 13 membros endossando o afastamento.

Sabino e Caiado trocam farpas

Mesmo com a possibilidade de expulsão, o ministro reiterou que está com o governo. "Fico ao lado do presidente Lula por entender que é a melhor opção para o país", disse. Ele declarou fidelidade a Lula e que deseja continuar no partido. Falou que é um erro não aproveitar os bons indicadores econômicos do governo.

As afirmações irritaram o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, pré-candidato do União à Presidência. Ele falou que Sabino está em posição indefensável. "É algo de uma imoralidade ímpar, como se pode estar dentro de um partido, ser soldado de Lula e soldado do União Brasil."