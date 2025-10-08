Vice do TJ-SP que defendeu penduricalhos recebeu R$ 1,5 milhão em um ano

O desembargador Artur Cesar Beretta, vice-presidente do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), afirmou ontem que o pagamento dos chamados penduricalhos a magistrados não tem "nada de ilegal". Somando os benefícios ao salário, ele ganhou R$ 1,5 milhão líquido em um ano, sendo R$ 1,3 milhão só em vantagens pessoais e eventuais, indenizações e gratificações.

O que aconteceu

Beretta afirmou que a palavra penduricalhos é usada pela imprensa e "incomoda". O desembargador falou em evento na Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) com a participação do ministro Luís Roberto Barroso, ex-presidente do STF (Supremo Tribunal Federal).