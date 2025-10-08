Procurador dá parecer contrário a recurso de Zambelli para deixar prisão

Em uma nova audiência, desta vez na Corte de Cassação da Itália — terceira e última instância —, o procurador da Justiça deu parecer contrário ao recurso da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), presa no país europeu há mais de dois meses. A decisão dos juízes sai ainda hoje ou amanhã.

O que aconteceu

Justiça agora analisa o caso, após manifestação do procurador e da defesa. O recurso de Zambelli foi o sexto a ser discutido nesta manhã em Roma, dentre mais de 20 casos. Os advogados estiveram na sala por cerca de 45 minutos, e o italiano Giuseppe Bellomo, que fez a defesa da brasileira, disse estar otimista, mesmo após a manifestação contrária do procurador.

Recurso busca reverter a decisão da Corte de Apelação de Roma, que, em agosto, rejeitou o pedido de liberdade provisória ou prisão domiciliar. Na ocasião, os magistrados entenderam que havia "fortes indícios de risco de fuga" por parte da deputada.