Procurador dá parecer contrário a recurso de Zambelli para deixar prisão

Em uma nova audiência, desta vez na Corte de Cassação da Itália — terceira e última instância —, o procurador da Justiça deu parecer contrário ao recurso da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), presa no país europeu há mais de dois meses. A decisão dos juízes sai ainda hoje ou amanhã.
O que aconteceu
Justiça agora analisa o caso, após manifestação do procurador e da defesa. O recurso de Zambelli foi o sexto a ser discutido nesta manhã em Roma, dentre mais de 20 casos. Os advogados estiveram na sala por cerca de 45 minutos, e o italiano Giuseppe Bellomo, que fez a defesa da brasileira, disse estar otimista, mesmo após a manifestação contrária do procurador.
Recurso busca reverter a decisão da Corte de Apelação de Roma, que, em agosto, rejeitou o pedido de liberdade provisória ou prisão domiciliar. Na ocasião, os magistrados entenderam que havia "fortes indícios de risco de fuga" por parte da deputada.
Zambelli está presa em regime fechado, na penitenciária feminina de Rebibbia. Ela foi detida em Roma no dia 29 de julho.
A parlamentar fugiu para a Itália após ser condenada, em maio, a dez anos de prisão pelo STF. A decisão na Primeira Turma do Supremo foi por unanimidade (5 votos a 0), pelo caso da invasão hacker aos sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).
Pedido de extradição
Governo brasileiro enviou o pedido de extradição em junho. O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou que o Ministério da Justiça formalizasse o pedido de extradição da deputada.
No pedido de extradição, foi incluída outra condenação de Zambelli. Em agosto, o STF a condenou, por 9 votos a 2, a cinco anos e três meses de prisão, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. Por conta disso, o substituto do procurador-geral da República, Erminio Amelio, esteve na prisão de Rebibbia para colher um novo depoimento na última sexta-feira.
Mesmo que a Justiça italiana confirme a entrega de Zambelli ao Brasil, a decisão final caberá ao ministro da Justiça, Carlo Nordio. O andamento do processo de extradição pode levar mais de um ano, segundo especialistas ouvidos pelo UOL.
O ministro italiano poderá ratificar a extradição, anulá-la sem apresentar justificativas ou simplesmente não se pronunciar. Neste último caso, se após dez dias o ministro não assinar o decreto de extradição, Zambelli deverá ser libertada, conforme previsto pela legislação italiana — uma regra que busca evitar detenções indefinidas após o encerramento da via judicial. Como a decisão do ministro é administrativa, a defesa da deputada ainda pode recorrer ao Tribunal Administrativo Regional (TAR) e apresentar apelação ao Conselho de Estado, segunda e última instância do tribunal administrativo.
Justiça apontou risco de fuga
Em setembro, a Corte italiana apontou "fortes indícios" de risco de fuga de Zambelli. A decisão assinada por três juízes mencionou que ela entrou na Itália em 5 de junho, um dia após a condenação definitiva no Brasil, e que declarou reiteradas vezes que não confia na Justiça brasileira e considera injusta a condenação.
Juízes também citaram que a parlamentar foi encontrada escondida em Roma. E ressaltam que ela havia afirmado à imprensa italiana que mudaria de casa para não ser descoberta.
Decisão ocorreu após três audiências com Zambelli e a análise do laudo de saúde. A perita do tribunal, Edy Febi, afirmou que não existe incompatibilidade entre a condição de saúde de Zambelli e a permanência na prisão.
A perícia da Justiça italiana
Reportagem do UOL teve acesso exclusivo, em agosto, ao laudo médico de 19 páginas. O documento afirma que as condições clínicas da deputada permitem sua permanência na penitenciária feminina de Rebibbia e não impedem eventual transferência aérea ao Brasil.
Apesar da complexidade clínica de Zambelli, o laudo afirma que não há risco imediato de morte. Com base na documentação analisada e na visita médica, a perita listou um conjunto de diagnósticos. O exame foi realizado em 18 de agosto, dentro da penitenciária.
Embora apresente distúrbio depressivo e dificuldades relacionadas ao sono, desde o início da detenção não foram registrados comportamentos autolesivos, e Zambelli se mostrou lúcida e adequada nas entrevistas clínicas.
Trecho do documento
A perícia também destaca o acompanhamento psiquiátrico regular de Zambelli. A especialista em medicina legal ressalta que uma das condições apresentadas pela brasileira não representa risco imediato.
Na conclusão, a médica aponta que as enfermidades são compatíveis com o regime carcerário. Diz ainda que os tratamentos necessários podem ser realizados dentro da prisão, que o eventual traslado aéreo ao Brasil é possível e que a viagem não representaria risco de consequências graves, desde que observadas as orientações médicas.
Defesa apontou "adoecimentos graves"
Defesa argumentou que o histórico clínico tornava insustentável a permanência em regime fechado. Por isso, o advogado Fabio Pagnozzi entrou com pedido de liberdade ou prisão domiciliar durante o processo de extradição.
Zambelli tem "adoecimentos psiquiátricos e neurológicos graves", diz perícia contratada pela defesa. Ela necessita de "suporte multidisciplinar contínuo", segundo o documento, publicado em agosto pelo jornal O Globo. Essa perícia não é a mesma da realizada pela Justiça italiana.
