Sakamoto: 'Antes de falar de namoro, relação Brasil-EUA é de interesses'

O Rubio está seguindo a ordem de Trump, o Trump está sendo também orientado por outras pessoas dentro da Casa Branca, que não apenas o Rubio nesta área. Houve muita gente que conversou, como o Jamil colocou, houve muita gente que conversou com o Trump nesse período entre a imposição do tarifaço e a Assembleia Geral da ONU, foram empresários brasileiros, foram empresários norte-americanos, lembrando que o café e a carne nos Estados Unidos aumentaram consideravelmente de preço no momento que a inflação está subindo lá.

Leonardo Sakamoto

Segundo Sakamoto, pressões empresariais e diplomáticas influenciaram o recuo nas tarifas e aceleraram as negociações, que envolvem temas como terras raras, big techs e exportação de etanol de milho.

Você teve aumento de preços, empresários de lá reclamaram, empresários daqui foram reclamar. Alguns deles com cacife foram reclamar, teve uma ação da diplomacia brasileira, uma ação da diplomacia norte-americana, visitas de canto a outro, conversas que não foram narradas e não foram anunciadas, até porque a gente viu o que acontece quando o governo anuncia de antemão como foi aquela reunião do ministro Fernando Haddad com o secretário-tesouro Scott Besant, que acabou flopando muito por conta da sabotagem dos traidores bolsonaristas lá nos Estados Unidos.

Sakamoto destaca ainda que o ritmo de solução das sanções econômicas deve ser mais rápido que o das restrições contra ministros do STF, já que interesses dos EUA pesam mais na pauta comercial.

Para o Trump, não incomoda quase nada manter a Magnitsky em cima do Moraes, em cima da esposa do Moraes, as restrições dos vistos. Ou seja, a solução deve vir desses dois processos em dois momentos diferentes. É claro que o Supremo comemora uma possibilidade da solução econômica, porque isso influencia depois no clima para resolver a questão dessa outra situação.

O colunista avalia também que, no cenário político interno, Eduardo Bolsonaro acabou fortalecendo Lula ao buscar pressão internacional contra o STF, o que ajudou o presidente a retomar protagonismo diante do bolsonarismo.