Barroso anunciou aposentadoria; saiba o que acontece agora

Barroso está no STF desde 2013, indicado por Dilma Rousseff (PT). Ele poderia seguir no cargo até 2033, quando completará 75 anos, mas decidiu se aposentar antes. "Apenas tive uma sensação no meu coração de ter cumprido um ciclo. A vida é feita de ciclos. A gente tem de saber ceder o lugar", afirmou, defendendo "filosoficamente" que a vaga fique com uma mulher.

Como é escolhido o substituto

O presidente Lula (PT) vai indicar um novo nome para a vaga de Barroso. Não há prazo para a decisão. Enquanto isso, o Supremo atuará com dez ministros.

A indicação de Lula deve ser chancelada pelo Senado. Todos os escolhidos para o STF passam por duas sabatinas —uma na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) e outra no plenário da Casa.

O escolhido ou escolhida deve cumprir três requisitos. O artigo 101 da Constituição prevê que os membros da Corte sejam naturais do Brasil, tenham entre 35 e 65 anos de idade e "notável saber jurídico e reputação ilibada".

O ministro-chefe da AGU, Jorge Messias, é visto como o favorito para a vaga. Segundo a colunista do UOL Daniela Lima, também são cotados o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o ministro do TCU (Tribunal de Contas da União) Bruno Danta e o ministro da CGU (Controladoria-Geral da União), Vinicius Marques de Carvalho.