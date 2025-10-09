'Hora de seguir outros rumos': Veja discurso de aposentadoria de Barroso

Sinto que, agora, é hora de seguir outros rumos. Nem sequer, os tenho bem definidos, mas não tenho qualquer apego ao poder e gostaria de viver um pouco mais da vida que me resta. Sem a exposição pública, obrigações e exigências do cargo. Com mais espiritualidade, literatura e poesia. Como todos nós sabemos, os sacrifícios e ônus acabam se transferindo para nossos familiares e pessoas queridas, que sequer tem qualquer responsabilidade pela nossa atuação.

Gostaria de me despedir com uma breve reflexão sobre a vida, sobre o Brasil e sobre o Supremo Tribunal Federal. Apesar da agressividade e intolerância que se vê aqui e acolá, reafirmo minha fé nas pessoas, no bem, na boa fé, na boa vontade, no respeito ao próximo e na gentileza sempre que possível. Fora desta bancada, continuarei a trabalhar por um tempo de paz e fraternidade. E reitero: a integridade, a civilidade e a empatia vem antes da ideologia e das escolhas políticas. O radicalismo é inimigo da verdade. A gente na vida deve ter cuidado para não se apaixonar pelas próprias razões.

Apesar das dificuldades que ainda não superamos, como pobreza e desigualdade, reafirmo minha fé no Brasil, o país mais lindo do mundo, da Amazônia ao Pampa, do Cerrado a Mata Atlântica, das praias e montanhas às quedas da água. Parodiando Pablo Neruda: 'Mil vezes tivera que nascer, queria nascer aqui. Mil vezes tivera que morrer, queria morrer aqui'. Aqui, vivem meus filhos amados e gente querida que a vida voltou a me trazer.

Todos nós julgamos aqui causas difíceis, complexas, com interesses múltiplos e cada um procura fazer o melhor. De minha parte, ao longo destes anos, diante das questões mais delicadas, eu as estudei, refleti e me convenci de qual era a coisa certa a fazer. E fiz. Não carrego nenhum arrependimento, nem nunca tive medo de nada. Não falo isso por pretensão ou por arrogância, mas por minha crença mais profunda: a de que o universo protege as pessoas que se movem por bons propósitos.