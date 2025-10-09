Barroso deve sair rapidamente após anunciar aposentadoria, avalia professor

Não acredito em um prazo muito grande para ele continuar no exercício da função. Provavelmente, Barroso já deixa esse cargo muito rapidamente e aí já começa toda a discussão sobre qual seria o nome que o presidente Lula deve nomear para o Supremo.

Não há prazo pra indicação. Basta lembrar do próprio caso do ministro Barroso. A nomeação dele levou um bom tempo. A ex-presidente Dilma Rousseff, que fez a nomeação, demorou bastante para chegar a um nome que correspondesse ao que se esperava do exercício da função no Supremo.

É possível que essa cadeira fique vaga por um tempo um pouco maior. Recentemente, houve todo o imbróglio da nomeação do ministro André Mendonça, quando o senador Davi Alcolumbre demorou para poder pautar a discussão na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Não há um prazo constitucional e isso pode demorar, mas essa nomeação não será tão longa da parte do presidente Lula. Emílio Peluso Neder Meyer, professor de direito da UFMG

O professor também explica que o Senado tende a aprovar os indicados, embora algumas sabatinas provoquem debates acalorados sobre temas sensíveis e o histórico do candidato.

Sempre respondemos a essa questão ou pensamos nela olhando para o histórico. Houve rejeições de indicados para o Supremo recentes? Não. Elas aconteceram lá na década de 189o. Foram indicações feitas de pessoas que não eram, ocupavam ou exerciam uma função que pudesse atender aquilo que era requisitado pela Constituição de 1891.