Barroso diz que 'avisou' Lula sobre aposentadoria em show de Bethânia

Eles tinham audiência prevista para ontem. "Mas as questões políticas, as circunstâncias, o presidente precisou adiar, de modo que eu não consegui falar diretamente com ele", afirmou.

"Essa é a última sessão do plenário de que participo", disse ele. "Deixo o tribunal com coração apertado. Não carrego comigo nenhuma tristeza, nenhuma mágoa ou ressentimento", disse ele em outro momento do pronunciamento.

Barroso reafirmou a intenção, comunicada dois anos atrás. "Há cerca de dois anos, comuniquei ao presidente da República essa possível intenção. Fico no tribunal mais alguns dias da próxima semana para devolver alguns pedidos de vista e encerrar as pendências", disse no discurso.

O ministro disse que Lula "vai acertar de novo". "Acho que tem muita gente boa no país, tem muitas mulheres competentes, tem muitos homens competentes. Ninguém é indispensável."

Elogiou Zanin e Dino. "O presidente mandou para cá, nesse novo mandato, o ministro Cristiano Zanin e o ministro Flávio Dino. Foram duas excepcionais escolhas, dois grandes ministros, duas grandes pessoas"

Disse que em teoria torceria por uma mulher. "Eu filosoficamente acho, sem fazer uma escolha pontual para essa vaga que é uma competência do presidente, mas eu sou um defensor de mais mulheres nos tribunais superiores como uma regra geral. A resposta é sim. Vejo com simpatia a escolha a recair por uma mulher, mas não quero com isso dizer que eu esteja excluindo os diversos cavaleiros que também têm a legítima pretensão de vir e merecimento."