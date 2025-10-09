Brasileiros que ficaram presos em Israel são recebidos por apoiadores em SP

Eles chegaram com lenço palestino em volta do pescoço. Alguns seguravam também a bandeira da Palestina nas mãos, e outros, com a camiseta "Free Palestina".

A gente passou por muitas dificuldades, mas tem certeza que essas dificuldades não chegam nem próximo ao que o povo palestino cotidianamente vem sofrendo. Então, para nós, não teve melhor notícia do que saber que hoje há um cessar-fogo momentâneo.

Deputada Luizianne Lins (PT-CE)

O grupo disse que, apesar de a flotilha ter sido interceptada, os palestinos conseguiram ter acesso às comidas levadas por eles. A Global Sumud (palavra que significa "resiliência" em árabe) saiu de Barcelona no começo de setembro e estava próxima da costa do enclave palestino, portando alimentos e medicamentos.

Nada indica, nos acordos de cessar-fogo, que o cerco ilegal de Israel ou dos Estados Unidos, ou qualquer outra nação, sobre Gaza vai acabar. Portanto, a Flotilha Global Sumud vai continuar se mobilizando. Enquanto o povo palestino não gerir suas próprias fronteiras, ele ainda vai continuar precisando de ajuda humanitária. O povo palestino precisa da sua independência e sua própria soberania.

Thiago Ávila, ativista

Naquela prisão que estávamos, palestinos foram torturados até a morte e eles queriam fazer isso conosco. Mas a corrente do mundo todo deu força para nós. O povo palestino precisa dessa força.

Mohamad el Kadri, médico e coordenador do Fórum Latino Palestino

Grupo de brasileiros foi deportado anteontem por Israel para a Jordânia, segundo o Itamaraty. O órgão informou que os ativistas foram recebidos por diplomatas das embaixadas de Tel Aviv e Amã na fronteira e, depois, transportados de carro para a capital do país.