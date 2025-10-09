Brasileiros que ficaram presos em Israel são recebidos por apoiadores em SP

Treze brasileiros, entre eles a deputada federal Luizianne Lins (PT-CE), chegaram hoje ao Brasil, após serem presos por Israel quando estavam a bordo da flotilha que tentava chegar a Gaza.
Brasileiros desembarcaram nesta manhã no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Além da deputada, compõem o grupo o ativista Thiago Ávila e a vereadora de Campinas (SP) Mariana Conti (PSOL), entre outros ativistas. Dois brasileiros ainda não voltaram.
Diversos militantes de esquerda e apoiadores receberam o grupo no saguão com gritos e aplausos. Políticos como a deputada federal Sâmia Bonfim (PSOL-SP) e a estadual Monica Seixas (PSOL) marcaram presença.
Eles chegaram com lenço palestino em volta do pescoço. Alguns seguravam também a bandeira da Palestina nas mãos, e outros, com a camiseta "Free Palestina".
A gente passou por muitas dificuldades, mas tem certeza que essas dificuldades não chegam nem próximo ao que o povo palestino cotidianamente vem sofrendo. Então, para nós, não teve melhor notícia do que saber que hoje há um cessar-fogo momentâneo.
Deputada Luizianne Lins (PT-CE)
O grupo disse que, apesar de a flotilha ter sido interceptada, os palestinos conseguiram ter acesso às comidas levadas por eles. A Global Sumud (palavra que significa "resiliência" em árabe) saiu de Barcelona no começo de setembro e estava próxima da costa do enclave palestino, portando alimentos e medicamentos.
Nada indica, nos acordos de cessar-fogo, que o cerco ilegal de Israel ou dos Estados Unidos, ou qualquer outra nação, sobre Gaza vai acabar. Portanto, a Flotilha Global Sumud vai continuar se mobilizando. Enquanto o povo palestino não gerir suas próprias fronteiras, ele ainda vai continuar precisando de ajuda humanitária. O povo palestino precisa da sua independência e sua própria soberania.
Thiago Ávila, ativista
Naquela prisão que estávamos, palestinos foram torturados até a morte e eles queriam fazer isso conosco. Mas a corrente do mundo todo deu força para nós. O povo palestino precisa dessa força.
Mohamad el Kadri, médico e coordenador do Fórum Latino Palestino
Grupo de brasileiros foi deportado anteontem por Israel para a Jordânia, segundo o Itamaraty. O órgão informou que os ativistas foram recebidos por diplomatas das embaixadas de Tel Aviv e Amã na fronteira e, depois, transportados de carro para a capital do país.
Antes de voltar ao Brasil, a deputada afirmou que o grupo foi sequestrado por Israel. Segundo Luizianne, eles ficaram presos por seis dias em presídio de segurança máxima.
Cessar-fogo em Gaza
O governo de Israel anunciou hoje que o cessar-fogo em Gaza deve começar amanhã. O fim dos ataques começará 24 horas após o fim da reunião no gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, marcada para 18h local de hoje (12h no horário de Brasília. O encontro vai discutir os detalhes do cessar-fogo, anunciado ontem como parte do plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para encerrar a guerra que já dura dois anos.
Tropas das Forças de Defesa do país, que hoje coordenam uma incursão na Cidade de Gaza, vão recuar durante o período de 24 horas. Segundo a porta-voz, eles vão para uma zona previamente apontada pelo governo dos EUA.
A porta-voz do primeiro-ministro, Shosh Bedrosian, afirmou hoje que, após as 24 horas, começa o prazo de três dias dado pelos EUA para libertar os reféns. Expectativa é de que os reféns sejam entregues até a segunda-feira e Israel está preparado para recebê-los, afirmou a porta-voz.
O acordo sobre a primeira fase do plano marca um avanço significativo nos esforços para pôr fim ao conflito. A guerra já matou dezenas de milhares de pessoas, devastou o enclave palestino e elevou as tensões em todo o Oriente Médio.
Entenda o caso da flotilha
Flotilha Global Sumud ("resiliência" em árabe) zarpou em setembro de Barcelona levando a bordo ativistas e personalidades políticas. Os grupos viajaram em embarcações separadas e chegaram perto das águas do enclave no começo de outubro, após um mês de viagem.
Na quarta-feira (1º), a Marinha israelense começou a interceptar embarcações. Entre os ativistas detidos estavam representantes do Brasil, Argentina, México e Espanha. A ativista sueca Greta Thunberg, o brasileiro Thiago Ávila, a ex-prefeita de Barcelona Ada Colau e Mandla Mandela, neto de Nelson Mandela, também estavam nas embarcações.
Flotilha afirma que tem intenção de transportar ajuda para o território palestino que, segundo a ONU, sofre com a fome extrema. No entanto, Israel impõe um bloqueio naval no entorno do território, onde há quase dois anos seu exército trava uma guerra contra o movimento islamista palestino Hamas, iniciada após o ataque de 7 de outubro de 2023.
O ataque do grupo extremista em 7 de outubro de 2023 provocou a morte de 1.219 pessoas em Israel. A maioria das vítimas é composta por civis, segundo um balanço da AFP com base em fontes oficiais.
A ofensiva israelense em represália matou pelo menos 66.225 pessoas na Faixa de Gaza, também civis na maioria. Os dados são do Ministério da Saúde do território, governado pelo Hamas, que a ONU considera confiáveis.
