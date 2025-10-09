Defesa diz que Zambelli enviou carta a ministro italiano: 'Decisão injusta'

A defesa da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) disse hoje que a parlamentar enviou uma carta para o ministro da Justiça da Itália, Carlo Nordio.

O que aconteceu

Zambelli diz que fará greve de fome. O texto foi divulgado nas redes sociais após a Justiça italiana negar recurso da deputada e determinar que ela permaneça presa enquanto aguarda o processo de extradição. Segundo especialistas, isso pode levar mais de um ano.

A deputada afirma que o ministro italiano "abraçou" uma "decisão injusta e sem provas" de Alexandre de Moraes. Zambelli diz no texto que o ministro do STF foi sancionado, recentemente, pelo governo Donald Trump. "O Senado brasileiro está prestes a fazer o impeachment deste juiz da Suprema Corte". Bolsonaristas defendem a ação, mas, apesar dos mais de 20 pedidos, não há avanço dessa pauta no Senado.