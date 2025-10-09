Cessar-fogo em Gaza dará em 'alívio efetivo' para civis, afirma Itamaraty

Acordo deverá interromper ataques israelenses contra Gaza, diz Itamaraty. A nota destaca que as ações "provocaram mais de 67 mil mortes —com grande número de mulheres e crianças entre as vítimas" e "o deslocamento forçado de quase dois milhões de moradores", entre outros problemas.

Libertação de reféns que seguem com Hamas é outra consequência esperada por Brasília. A expectativa é que eles sejam trocados por prisioneiros palestinos e que se criem as condições "para a imediata reconstrução de Gaza, com apoio da comunidade internacional".

Defesa da solução de dois estados fecha a nota. "O Brasil reafirma a convicção de que uma paz justa, estável e duradoura no Oriente Médio passa pela implementação da solução de dois Estados, com um Estado da Palestina independente e viável, vivendo lado a lado com Israel, em paz e segurança, dentro das fronteiras de 1967", diz o texto.

Para Hamas, guerra acabou

Fim do confronto foi anunciado pelo grupo em comunicado hoje. O principal líder da facção palestina disse ter recebido garantias nesse sentido dos mediadores envolvidos.

Em Israel, famílias já comemoram libertação de reféns. A expectativa do presidente americano Donald Trump é que, com a formalização do acordo de paz hoje, eles sejam liberados até a próxima terça (14).