'Deixa investigar', diz irmão de Lula sobre operação da PF em sindicato

São cumpridos 66 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo STF (Supremo Tribunal Federal). A operação conta com o apoio da CGU (Controladoria-Geral da União). Não foram divulgados os nomes dos alvos.

Alvos são associações e pessoas físicas, ampliando o escopo da investigação em relação às fases anteriores. O UOL apurou que foram dezenas de sequestros de bens dos investigados.

Ação tem o objetivo aprofundar investigações e apurar a prática de crimes como inserção de dados falsos em sistemas oficiais. Segundo a PF, a ação também busca investigar uma suposta constituição de organização criminosa e atos de ocultação e dilapidação patrimonial.

Relembre o início da operação

Operação teve início em abril com afastamento do presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), Alessandro Stefanutto. A ação tinha como objetivo apurar a cobrança irregular de R$ 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024 — ação que começou e seguiu por toda a gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL) e seguiu até o governo atual, do presidente Lula (PT).

Operação Sem Desconto mira golpes contra aposentados e pensionistas. A ação que resultou no afastamento de Stefanutto foi deflagrada pela Polícia Federal e pela CGU (Controladoria-Geral da União). Os agentes miram no combate ao esquema nacional de descontos não autorizados em benefícios concedidos pelo INSS.