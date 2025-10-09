Dino autoriza silêncio a presidente de sindicato ligado a irmão de Lula

"Habeas corpus é um absurdo", afirmou o presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), na abertura da sessão. "Ainda que eu concorde, que eu respeite... Só não foi pior do que o que foi dado pelo ministro Flávio Dino à esposa do senhor Camisotti, que deu a ela o direito de não vir. Só não foi pior nisso", completou.

Decisão também permite o direito à assistência de um advogado. "Frisando que este profissional não pode ser alvo de humilhações ou indevidos cerceamentos, sem prejuízo das atribuições regimentais do Presidente da CPI quanto à condução dos trabalhos; e o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores", determinou Dino.

Ministro escreveu que o presidente do sindicato tem o dever de se manifestar sobre os fatos. "Dessarte, como testemunha, Vossa Senhoria tem o dever legal de comparecer e manifestar-se sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da investigação, estando-lhe, entretanto, assegurados os direitos e garantias inerentes à ampla defesa, como assistência de advogado e deixar de responder a perguntas que lhe forem endereçadas para evitar a autoincriminação."