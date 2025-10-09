Assine UOL
Dino autoriza silêncio a presidente de sindicato ligado a irmão de Lula

Do UOL, em São Paulo e em Brasília
Atualizada em
Carros da Polícia Federal em frente ao prédio do Sindnapi, alvo de buscas na operação Sem Desconto
Carros da Polícia Federal em frente ao prédio do Sindnapi, alvo de buscas na operação Sem Desconto Imagem: Bruno Luiz / UOL

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Flávio Dino concedeu habeas corpus para o presidente do Sindnapi (Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos), Milton Baptista de Souza Filho, ficar em silêncio durante depoimento hoje à CPMI do INSS.

O que aconteceu

Dino deferiu parcialmente a liminar que dá ao presidente da entidade o direito ao silêncio. "Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar para assegurar ao paciente, em sua inquirição perante a CPMI do INSS: a) o direito ao silêncio, ou seja, de não responder, querendo, a perguntas a ele dirigidas.

Sindicato tem o irmão do presidente Lula (PT) José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, como vice-presidente. A Polícia Federal cumpriu nesta manhã mandados de busca e apreensão na sede do Sindnapi. O irmão de Lula não foi alvo dos agentes. "Deixa investigar", disse Frei Chico ao UOL. "Sem comentários, se a polícia quiser vir aqui investigar, pode vir. Não tenho nada o que comentar."

"Habeas corpus é um absurdo", afirmou o presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), na abertura da sessão. "Ainda que eu concorde, que eu respeite... Só não foi pior do que o que foi dado pelo ministro Flávio Dino à esposa do senhor Camisotti, que deu a ela o direito de não vir. Só não foi pior nisso", completou.

Decisão também permite o direito à assistência de um advogado. "Frisando que este profissional não pode ser alvo de humilhações ou indevidos cerceamentos, sem prejuízo das atribuições regimentais do Presidente da CPI quanto à condução dos trabalhos; e o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores", determinou Dino.

Ministro escreveu que o presidente do sindicato tem o dever de se manifestar sobre os fatos. "Dessarte, como testemunha, Vossa Senhoria tem o dever legal de comparecer e manifestar-se sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da investigação, estando-lhe, entretanto, assegurados os direitos e garantias inerentes à ampla defesa, como assistência de advogado e deixar de responder a perguntas que lhe forem endereçadas para evitar a autoincriminação."

Ele não precisa responder pergunta nenhuma. Está, de certa forma, isento do juramento e pode, inclusive, mentir. Para nós, é uma indignação absurda que uma pessoa que tem muito a explicar venha para cá para ficar em silêncio.
Senador Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS

