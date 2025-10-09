Genial/Quaest: Lula lidera em todos os cenários de 1º e 2º turnos para 2026

Pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje aponta que o presidente Lula (PT) vence todos os cenários em um eventual segundo turno das eleições de 2026.
O que aconteceu
Lula sai na frente em todos os cenários de 1º turno. Ele também ganha de Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível. Veja:
Cenário com Jair Bolsonaro
- Lula 35%
- Jair Bolsonaro (PL) 26%
- Ratinho Júnior (PSD) 10%
- Ciro Gomes (PDT) 9%
- Romeu Zema (Novo) 3%
- Ronaldo Caiado (União) 3%
Cenário sem Bolsonaro, mas com Michelle
- Lula 36%
- Michelle Bolsonaro (PL) 21%
- Ratinho Júnior (PSD) 10%
- Ciro Gomes (PDT) 10%
- Romeu Zema (Novo) 4%
- Ronaldo Caiado (União) 3%
Cenário com Tarcísio
- Lula 39%
- Tarcísio de Freitas (Republicanos) 18%
- Ciro Gomes (PDT) 12%
- Romeu Zema (Novo) 4%
- Ronaldo Caiado (União) 4%
Cenário com Eduardo Bolsonaro
- Lula 35%
- Eduardo Bolsonaro (PL) 15%
- Ratinho Júnior (PSD) 12%
- Ciro Gomes (PDT) 11%
- Romeu Zema (Novo) 5%
- Ronaldo Caiado (União) 4%
Cenário com Tarcísio e Eduardo
- Lula 42%
- Tarcísio de Freitas (Republicanos) 19%
- Eduardo Bolsonaro (PL) 17%
Cenário com Eduardo e Ratinho Júnior
- Lula 41%
- Eduardo Bolsonaro (PL) 20%
- Ratinho Júnior (PSD) 17%
No 2º turno, Lula ganha de todos os candidatos de direita. São eles:
- Lula 41% x 32% Ciro Gomes (PDT)
- Lula 46% x 36% Jair Bolsonaro (PL)
- Lula 45% x 33% Tarcísio de Freitas (Republicanos)
- Lula 46% x 34% Michelle Bolsonaro (PL)
- Lula 44% x 31% Ratinho Jr. (PSD)
- Lula 47% x 32% Romeu Zema (Novo)
- Lula 46% x 31% Ronaldo Caiado (União)
- Lula 46% x 31% Eduardo Bolsonaro (PL)
- Lula 45% x 22% Eduardo Leite (PSD)
O que a pesquisa perguntou
Lula deveria se candidatar à reeleição em 2026?
- Não: 56% (eram 59% em setembro)
- Sim: 42% (eram 39% em setembro)
- Não sabe/não respondeu: 2%
Bolsonaro deveria manter a candidatura ou apoiar outro candidato?
- Abrir mão e apoiar outro candidato: 76% (eram 76% em setembro)
- Manter a candidatura: 18% (eram 19% em setembro)
- Não sabe/não respondeu: 6%
Metodologia
A pesquisa Genial/Quaest realizou 2.004 entrevistas presenciais entre 2 e 5 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.
