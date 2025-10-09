Genial/Quaest: Lula lidera em todos os cenários de 1º e 2º turnos para 2026

Pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje aponta que o presidente Lula (PT) vence todos os cenários em um eventual segundo turno das eleições de 2026.

O que aconteceu

Lula sai na frente em todos os cenários de 1º turno. Ele também ganha de Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível. Veja:

Cenário com Jair Bolsonaro