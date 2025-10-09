'Grande magistrado' e 'vasta erudição', dizem Dino e Fachin sobre Barroso

Lula indicará novo nome. O presidente será o responsável por indicar uma nova pessoa para ocupar a vaga de Barroso. Não há prazo para sair a decisão. O Senado precisa aprovar a indicação antes de o novo integrante assumir a função. Enquanto isso, o Supremo —que tem ao todo 11 ministros— atua apenas com dez.

Presidente deve conversar hoje com lideranças sobre vaga aberta no STF. Nomes como o senador Rodrigo Pacheco (PSD) e Jorge Messias, chefe da Advocacia-Geral da União, são apontados como favoritos em Brasília. A expectativa é que a escolha aconteça em breve.

Indicado por Dilma, Barroso assumiu em 2013

Barroso anunciou hoje que irá se aposentar do cargo de ministro do STF nos próximos dias. Ele comunicou a decisão aos demais ministros ao final da sessão no plenário —apenas Fachin soube com antecedência do anúncio. Confira a íntegra do discurso.

Ministro assumiu vaga em junho de 2013. Formado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro em 1980, ele foi indicado para o cargo pela então presidente Dilma Rousseff (PT), citada no anúncio da despedida. Antes disso, ele atuou por quase 30 anos como procurador do estado do Rio. "Sou grato à presidente Dilma Rousseff, que me indicou da forma mais republicana possível."

Ministro poderia seguir no cargo até 2033, quando completará 75 anos. Nessa idade, ele seria aposentado compulsoriamente.