Deputada do PT diz que foi vítima de tortura em prisão em Israel

Ainda segundo Luizianne, uma mulher que estava na flotilha está presa em uma solitária em Israel até hoje. A deputada relatou que a integrante do grupo foi aprosionada depois de morder a perna de um integrante do exército enquanto era arrastada pelo cabelo por ele.

Segundo Luizianne, uma das táticas de tortura psicológica era inviabilizar o sono das presas. " Ninguém dormia. A toda hora que você se deitava, eles batiam na cela, para contar quantas presas tinham. Isso era a noite inteira. Era um barulho infernal", relembrou.

Não havia água potável e presas precisam beber água do banheiro da cela. Além disso, as carceragens estavam superlotadas. De acordo com Luizianne, celas que deveriam receber até cinco pessoas tinham 20 mulheres.

Presos retornam ao Brasil

Grupo com 13 brasileiros, incluindo Luizianne, chegou hoje ao Brasil. Eles estavam presos em Israel após serem interceptados por autoridades do país quando estavam a bordo da flotilha que levava ajuda humanitária a Gaza.

Brasileiros desembarcaram nesta manhã no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Além da deputada, compõem o grupo o ativista Thiago Ávila e a vereadora de Campinas (SP) Mariana Conti (PSOL), entre outros ativistas. Dois brasileiros ainda não voltaram.