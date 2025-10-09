Justiça multa Prefeitura de SP em R$ 25 milhões por restringir aborto legal

A multa é compatível com a "gravidade da conduta omissiva", segundo a juíza. O valor, correspondente a 497 dias de descumprimento da decisão judicial, deve ser destinado ao Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (FEDCA). A ação foi proposta pela deputada federal Luciene Cavalcante, o deputado estadual Carlos Giannazi e o vereador Celso Giannazi, todos do PSOL.

A juíza rejeitou os argumentos da prefeitura no processo. A gestão municipal alegou cerceamento de defesa e disse que os autores da ação não informaram nomes completos e CPF das pacientes que tiveram atendimento negado nos hospitais.

Magistrada ressaltou que a identidade e os dados das pacientes devem ser protegidos. "Ademais, deveria o município, que detém o monopólio dos registros de atendimento, ter feito uma verificação em seus próprios registros com base nas datas e unidades informadas e comprovado, com dados concretos, que os procedimentos foram efetivamente realizados ou reagendados", diz a decisão.

A juíza também afirmou que o acesso ao aborto legal também não foi garantido em outros hospitais. Segundo a decisão, dos quatro hospitais listados pela prefeitura, um não realiza o procedimento, outro afirma que só não pode interromper a gravidez após 22 semanas e outros dois não esclareceram se realizam ou não o serviço para gestações acima dessa idade gestacional. A lei brasileira não estabelece limite de idade gestacional para realização de aborto legal.

A prefeitura informou que vai recorrer da decisão. Em nota enviada ao UOL, afirmou que "as decisões técnicas feitas por médicos e profissionais da saúde devem prevalecer sobre questões ideológicas". A Secretaria Municipal da Saúde também disse que o atendimento para aborto legal é realizado em quatro hospitais municipais: Cármino Caricchio (Tatuapé), Fernando Mauro Pires da Rocha (Campo Limpo), Tide Setúbal (São Miguel Paulista) e Mário Degni (Jardim Sarah).

No Brasil, o aborto é permitido em três casos. Tem direito ao procedimento vítimas de estupro, gestantes que correm risco de vida ou que gestam fetos anencéfalos.