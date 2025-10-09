Luís Roberto Barroso anuncia aposentadoria do STF

"Essa é a última sessão do plenário de que participo", disse ele. "Deixo o tribunal com coração apertado. Não carrego comigo nenhuma tristeza, nenhuma mágoa ou ressentimento", disse ele em outro momento do pronunciamento.

Há cerca de dois anos, comuniquei ao presidente da República essa possível intenção. Fico no tribunal mais alguns dias da próxima semana para devolver alguns pedidos de vista e encerrar as pendências.

Foram tempos de imensa dedicação à causa da Justiça, da Constituição e da democracia. A vida me proporcionou a benção de servir ao país, retribuindo o muito que recebi sem ter qualquer interesse que não fosse fazer o que é certo, justo e legítimo para termos um país maior e melhor.

Ao longo desse período, enfrentei e superei com discrição, dificuldades e perdas pessoais. Nada disso me afastou da missão que havia assumido perante o país e a consciência de dar o melhor de mim na prestação da Justiça. Na presidência do tribunal e do CNJ, percorri o país do Oiapoque ao Chuí, em contato com os magistrados e cidadãos, procurando aproximar o Judiciário do povo. Conversei com todos, indígenas e produtores rurais, patrões e empregados, situação e oposição. Não discriminei ninguém.

Luís Roberto Barroso, ministro do STF na sessão desta tarde

Ele comentou sobre seus 12 anos no Supremo. "Foram tempos de imensa dedicação à causa da Justiça, da Constituição e da democracia. A vida me proporcionou a benção de servir ao país, retribuindo o muito que recebi sem ter qualquer interesse que não fosse fazer o que é certo, justo e legítimo para termos um país maior e melhor."

Ministro poderia seguir no cargo até 2033, quando completará 75 anos. Nessa idade, ele seria aposentado compulsoriamente.