Josias: 'Lula pode aproveitar drible de Trump no bolsonarismo para 2026'

É preciso notar que quando comentou o telefonema que trocou com o Lula, ele disse que o Trump disse na sua rede social que o foco da conversa, o foco principal, segundo as palavras dele, foi a economia, foi o comércio. Então, o Trump dá uma indicação de que alguma racionalidade subiu à sua cabeça. Então, é preciso aproveitar esse surto de racionalidade que se abateu sobre o Trump.

Josias de Souza

Josias destaca que empresários dos dois países pressionam por mudanças e que há expectativa de avanços além da simples redução de tarifas.

E é possível que o presidente americano, elucidado com as informações que recebeu de empresários americanos, também de empresários brasileiros, é possível que ele tenha retomado uma máxima que vigora nos Estados Unidos, a máxima segundo a qual o principal negócio dos Estados Unidos é o negócio. Há muita gente esperando mais do que a mera normalização ou atenuação do drama comercial que foi inaugurado pelos Estados Unidos ao sobretaxar produtos brasileiros. Tem muita gente esperando mais.

Josias de Souza

