Marina Silva negocia com PSB, PT e PSOL para disputar Senado por SP

Ministra tem conversado com Fernando Haddad sobre possibilidade de chapa com ele. O ministro da Fazenda é cotado pelo PT para disputar o Senado por São Paulo em 2026. Como o eleitor votará no próximo ano para eleger dois senadores, a ideia é que ela faça uma campanha casada com o petista, na linha do "quem vota em Haddad, vota em Marina", buscando este segundo voto.

Candidatura de Haddad ao Senado é incerta. Segundo um dirigente nacional do PT ouvido pela reportagem, o presidente Lula tem pedido ao ministro que concorra ao governo de São Paulo, para que o petista tenha palanque forte no estado na sua possível candidatura à reeleição. Haddad, no entanto, resiste. Caso o ministro seja candidato a governador, outros nomes cotados para a chapa apoiada por Lula ao Senado no estado são os do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e da ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB).

Avaliação é de que Marina estaria mais próxima de fechar com o PSB. Integrantes do PSB afirmaram à reportagem que as negociações com a ministra estariam mais avançadas, o que o entorno dela nega. Dentro do PSOL, admite-se que as chances de o partido conseguir a filiação de Marina são menores. Pesaria a favor do PSB o fato de Marina já ter feito parte da sigla —ela foi candidata à Presidência pelo partido em 2014, após a morte de Eduardo Campos, e saiu do partido em 2015, para fundar a Rede.

Caso Eduardo renovou esperanças na esquerda

Situação de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) animou entorno da ministra. O deputado federal articulava uma candidatura ao Senado por São Paulo, mas a participação dele na disputa agora é considerada improvável. Nos bastidores, Eduardo tem ameaçado concorrer à Presidência da República mesmo sem apoio do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O parlamentar também foi denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) e pode virar réu no STF, além de enfrentar um processo de cassação no Conselho de Ética da Câmara que pode deixá-lo inelegível.

Sem Eduardo nas urnas, aliados de Marina enxergam chance de esquerda eleger senador em São Paulo. Com duas vagas em disputa para o Senado no ano que vem, o entorno da ministra calcula que uma delas poderia ficar com Derrite e outra com um candidato aliado ao presidente Lula. Aliados avaliam que ela pode atrair um eleitorado mais moderado, que não simpatiza com petistas e nem bolsonaristas, por ser evangélica, pela defesa da pauta ambiental e por um discurso considerado mais equilibrado.