Daniela Lima: Messias é favorito para vaga de Barroso no STF

Há uma concorrência forte de Rodrigo Pacheco, senador do PSD mineiro, que tem apoio do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do próximo presidente do Supremo, o ministro Alexandre de Moraes. Daniela Lima, colunista do UOL

Daniela Lima lembra ainda que a disputa envolve nomes com diferentes perfis e apoios políticos, mas o histórico das últimas indicações reforça o favoritismo de Messias.

Correndo por fora, há o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. Ele é jovem, astuto e se aproximou muito do Palácio do Planalto. Dantas é hoje um grande interlocutor do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e do próprio Lula, com quem mantém conversas de nível pessoal. Depois de uma aparição forte na CPMI do INSS, despontou o ministro-chefe da Controladoria-Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho.

É importante entender que para essa vaga é preciso ter em mente o histórico das duas últimas indicações de Lula, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Foram nomes com as quais ele mantinha relação pessoal de confiança. Esse tem sido o padrão adotado por Lula, que neste terceiro mandato é um presidente que escolhe ministro do STF depois de ter passado 580 dias preso.

A saída do ministro Luís Roberto Barroso era esperada. Ele sinalizou ainda em 2023 que tinha a ideia e um compromisso com a família de, deixando a presidência do Supremo, aposentar-se para poder, 'desfrutar a vida'. Está cumprindo hoje. Esperava-se que ele aguardasse o fim do ano judiciário, mas provavelmente já deve anunciar um cronograma. Daniela Lima, colunista do UOL

'Peso da toga fez Barroso cogitar saída', analisa Letícia Casado

Letícia Casado analisa que o desgaste acumulado e questões familiares levaram Barroso a antecipar sua saída do STF, buscando leveza após anos sob pressão e ataques políticos.