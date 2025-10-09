Moraes aponta má-fé e destitui defesa de ex-assessores de Bolsonaro

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes destituiu os advogados de Marcelo Costa Câmara e Filipe Martins, ex-assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e réus na ação penal da trama golpista.

O que aconteceu

Moraes justificou que houve tentativa de atrasar o processo. Mesmo depois de serem intimadas, as defesas não apresentaram as alegações finais dentro do prazo legal de 15 dias, que terminou na terça-feira.

Ministro determinou que a Defensoria Pública da União assuma as defesas. A súmula 523 do STF prevê que, caso os advogados não apresentem as alegações finais, cabe ao juiz nomear um substituto, ainda que provisoriamente, para que não haja nulidade absoluta do processo.