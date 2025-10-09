Padilha diz que não vai deixar Saúde para se candidatar: 'Compromisso'

Padilha que foi candidato a governador do estado de São Paulo nas eleições de 2014, diz que ser ministro da Saúde é uma honra e que já descartou qualquer hipótese de uma nova candidatura. "Falei pra ele: 'Presidente, pra mim, como médico, nada me honra mais do que ser Ministro da Saúde pela segunda vez.' Então, quando ele falou isso, eu tirei qualquer hipótese pra poder se dedicar integralmente ao Ministério".

O ministro também afirma que sua dedicação no momento é fortalecer e redesenhar o Sistema Único de Saúde: "A gente está vivendo a necessidade, o desafio de construir o que eu chamo do SUS pós-pandemia, do SUS pós-pandêmico, que tem que enfrentar, do ponto de vista cultural e político, tem que enfrentar o negacionismo. Do ponto de vista institucional, tem que redesenhar o SUS."

'Situação anormal', diz Padilha sobre crise do metanol

O avanço dos casos de intoxicação por metanol exige articulação integrada entre governo federal, estados e municípios, afirma Padilha.

Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, subiu para 18 o número de casos confirmados de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica adulterada. Ainda há outros 158 casos em investigação.