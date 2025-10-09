Netanyahu não queria paz; Trump mudou após pressão interna, diz professor

Essa paz não veio por vontade própria. Não foi um belo dia que o Netanyahu acordou, e caiu em si de que o melhor era buscar um entendimento com o Hamas e resgatar os reféns em favor de uma paz. Ele foi pressionado a isso, em uma conjuntura em que se articularam países da envergadura da Turquia, do Qatar, do Egito e até mesmo a Arábia Saudita. Paulo Velasco, professor de relações internacionais

Velasco ressalta que a mediação de Trump foi decisiva para o recuo de Netanyahu, já que o premiê respeita o ex-presidente americano e não tinha alternativa diante da pressão.

Seria complicado para Israel dizer não, ainda mais tendo sido esse entendimento apadrinhado e chancelado pelo Donald Trump, que é um personagem com ascendência sobre o Netanyahu. Ele não respeitava [Barack] Obama e nem [Joe] Biden, mas Trump, sim. Os dois falam a mesma língua e estão na mesma página, de alguma maneira.

Netanyahu sabe que é melhor ter Trump ao seu lado do que contra si. Israel não teve muita alternativa a não ser ceder. Ele foi levado a isso pelo Trump e pela realidade, com essa conjuntura de players que se articularam em favor desse entendimento. Não há dúvida alguma de que isso partiu menos da vontade da cabeça dele, mas Netanyahu teve que ceder e se curvar a esse tipo de acerto. Paulo Velasco, professor de relações internacionais

O especialista avalia que a coalizão de Netanyahu é frágil e que o premiê pode até ser preso se perder o cargo.