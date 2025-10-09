Pavanato e Vettorazzo votam com PT e PSOL contra aumento de IPTU em SP

Além de serem da direita, Pavanato e Vettorazzo integram partidos que fazem parte da base de Nunes na Câmara. O PL, por exemplo, é a sigla do vice-prefeito, Ricardo Mello Araújo. O União Brasil é o partido do presidente da Câmara, Ricardo Teixeira, eleito para o cargo com apoio do prefeito. Os vereadores, porém, dizem ser independentes.

Pavanato foi o único do PL a votar contra o aumento proposto por Nunes. Nas redes sociais, o vereador criticou o texto. "O Estado tira o dinheiro do pobre brasileiro com uma mão e distribui migalhas em forma de assistência social com a outra. Votei contra em primeira votação e trabalharei para que não seja aprovado em segunda", disse ele, no X (antigo Twitter).

Amanda Vettorazzo também foi a única do União Brasil a ser contrária. Ela publicou no X uma notícia sobre a aprovação do projeto e escreveu "Votei contra", mostrando o registro da votação dela no sistema da Câmara.

Outros vereadores de direita rejeitaram o texto. Um deles é Cris Monteiro, do Novo, partido que tradicionalmente vota contra aumento de impostos. Janaína Pascoal (PP) também se posicionou pela rejeição.

O que diz o projeto

O texto prevê a atualização do valor venal dos imóveis a partir de 2026, impactando nos valores do IPTU. Uma emenda coletiva dos vereadores da base governista, também aprovada, reduziu a chamada trava de reajuste de 15% para 12% em relação aos imóveis comerciais. Agora, o texto vai passar por audiências públicas antes da votação em segundo turno.